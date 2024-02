Jugend forscht in Remagen Fleischfressende Pflanze lebt ganz vegan

Es war schon erstaunlich, in Erfahrung zu bringen, womit sich die kleinen Entdecker und Erfinder so beschäftigen. Der Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ gab hierzu einen tiefen Einblick. Im Rahmen des Wettbewerbs bot ein Begleitprogramm Einblicke in besondere Studiengänge und Forschungsmöglichkeiten an der Hochschule Koblenz. „Ob Vorführungen im Hochspannungslabor, Physik-Experimente zum Staunen oder Einblicke in 3D-Druck, Sensorik und Robotik: Gäste haben allerhand Gelegenheit, in die Labore und Forschungsaktivitäten der Hochschule reinzuschnuppern“, teilte ein Campus-Sprecher mit. Besonders auffallend: In diesem Jahr hatten sich zahlreiche Schüler solchen Projekten gewidmet, die sich mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit befassen. So konnte man einen Roboter dabei begleiten, wie er über den Boden rollt und Müll aufspürt. „Der Müll-Finder kann für einen sauberen Schulhof sorgen“, so der 14-jährige Tüftler Collin von Koblenzer Cusanus-Gymnasium.