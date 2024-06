Jugendfeuerwehr in Remagen feiert Jubiläum Hier macht Helfen einfach Spaß

51 Jahre ist es her, da wurde in Bad Breisig die erste Jugendfeuerwehr im Kreis Ahrweiler gegründet. Zuletzt bildete sich in Mayschoß eine Jugendwehr. 31 solcher auf Löschen, Retten, Bergen und Schützen spezialisierter Nachwuchsgruppen gibt es derzeit im Ahrkreis. Die Kreisjugendfeuerwehr ist ihre Dachorganisation, und die feiert jetzt Jubiläum. Sie wurde 1974 gegründet, das ist jetzt 50 Jahre her und wurde am Wochenende in Remagen groß gefeiert. Zu einer sehenswerten Ausstellung der Blaulichtfamilie kamen dabei nicht nur die Nachwuchswehrleute des Kreises. Auch engagierte junge Retter aus den Nachbarkreisen schauten sich in Remagen um, dazu zahlreiche weitere Gäste, längst nicht nur Eltern und Großeltern der helfenden Kids.