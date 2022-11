Sessionsauftakt in Remagen : Karnevalisten sind schwerelos im All

Buntes Treiben bei der Sitzung der KG Narrenzunft in Remagen: Große und kleine Protagonisten des Abends rufen erstmals „Alaaf“. Foto: ahr-foto

Remagen Die Remagener Narrenzunft feiert überirdisch in der Rheinhalle den Sessionsauftakt. Nachwuchs-Tänzer und ein DJ heizen den Feierwilligen mächtig ein.



Von Victor Francke

Party-Stimmung im Foyer der Rheinhalle: Einen Sessionsauftakt nach Maß feierte einmal mehr die Remagener KG Narrenzunft. Dicht gedrängt ließen die bunt verkleideten oder auch in ihren schmucken Uniformen erschienenen Karnevalisten aus der Römerstadt den Beginn der närrischen Jahreszeit hochleben. Mit viel Musik und viel Klamauk. Auf die Proklamation eines Prinzenpaares konnte dabei verzichtet werden. Klaus-Jürgen I. (Alfter) und Bettina I. (van Mierlo) sowie der muntere Kinderprinz Leon-Marcel I. (Klein) waren bereits im vergangenen Jahr feierlich in ihre hohen Ämter eingeführt worden. Nur wenige Wochen später wurde dann jedoch die Session abgesagt. „Nun hoffen wir gemeinsam mit den Tollitäten auf eine komplette Session 2022/2023“, so KG-Vorstandsmitglied Ingrid Efferz.

Einmarsch mit Pauken und Trompeten

Die Tollitäten hatten natürlich ihre helle Freude am närrischen Treiben im Hallen-Foyer. Der amtierende Prinz gehört der Gesellschaft schon seit Jahrzehnten an, seit 25 Jahren ist er Mitglied des Elferrates. Auch der Kinderprinz kann bereits auf eine lange Fastelovends-Karriere zurückblicken: Leon-Marcel I. ist seit acht Jahren Mitglied in der Prinzengarde. Kaum waren die Formationen der Narrenzunft mit Elferrat, Senatoren, Tollitäten, den Magic Dancers und Sitzungspräsidentin Corinna Schilling mit Pauken und Trompeten in den Saal einmarschiert, startete eine bunte Narrenrevue, die so ganz nach dem Geschmack des befreundeten, aus Bad Breisig angereisten Prinzenpaars, Peter III. und Drea I., war.

Die Magic Stars, die Kindergruppe der Magic Dancers, machten den Auftakt und servierten unter dem Motto „Sterne“ eine flotte Darbietung, die sie mit ihren Trainerinnen Johanna Kreutz und Jenny Schüller einstudiert hatten. Die Nachwuchs-Tänzerinnen ebneten so gekonnt den Weg für den Kinderprinzen, der im Anschluss mit seinem Gefolge in den Saal einzog. Prinz Leon-Marcel I. hatte neben seinem Narrenzepter noch die Magics im Handgepäck. Die Jugendgruppe der Magic Dancers wirbelte schließlich gekonnt über die Bühne. Selten wird der Prinz so viele Sterne gesehen haben. Denn das Motto der schwungvollen Tänzerinnen lautete „Schwerelos im All“. Die beiden Trainerinnen Jasmin Karlin und Hanna Schimpf durften hochzufrieden sein mit dem Auftritt ihrer Schützlinge.

DJ heizt zur Karnevalsparty ein