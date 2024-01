Fall in Remagen Keine Karatetricks im Superhelden-Kostüm

Viele Remagener Kinder hatten sich auf Karatetricks in Superhelden-Kostümen gefreut, die Eltern knapp 30 Euro pro Kind für die Show bezahlt – und standen vor verschlossener Tür: So wie im vergangenen Jahr in Remagen wurden Familien in vielen weiteren Orten in ganz Deutschland enttäuscht. Allein 2022 hatte der 42 Jahre alte Veranstalter aus Oldenburg (Niedersachsen) 40 Shows mit den Titeln „Superhelden-Tour“, „Mach deinen Superhelden-Schein“ oder „Kinderspaß mit Paw Patrol“ abgesagt und das Eintrittsgeld vielfach nicht zurückgezahlt. Am Dienstag musste sich der Mann wegen 59-fachen gewerbsmäßigen Betrugs vor dem Amtsgericht Oldenburg verantworten. Verurteilt wurde der Angeklagte zwar nicht, das Eintrittsgeld aber muss er an zumindest diejenigen 59 Personen zurückzahlen, die Anzeige erstattet und ihr Geld noch nicht zurückerhalten haben. Insgesamt etwas mehr als 1800 Euro.