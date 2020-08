Fristlose Entlassung des Remagener Tourismus-Leiters : Kündigung von Tourismus-Chef Möcking in Remagen schlägt Wellen

Remagen Die fristlose Entlassung des Remagener Tourismusleiters Marcel Möcking schlägt Wellen. Die SPD verlangt von Bürgermeister Björn Ingendahl eine umfassende Aufklärung des Vorgangs.

Wie die Vorsitzende der Stadtratsfraktion, Christine Wießmann, mitteilte, sei die Kündigung ohne vorherige Zustimmung durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgt, was ihrer Meinung nach jedoch zwingend erforderlich gewesen wäre. In der Tat heißt es in der Hauptsatzung der Stadt: „Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden Angelegenheiten übertragen: Zustimmung zur Einstellung und Eingruppierung der dem gehobenen Dienst bis zur Besoldungsgruppe A 11 vergleichbaren Arbeitnehmer sowie Zustimmung zur Kündigung gegen deren Willen.“

Wießmann erklärte in ihrem dem General-Anzeiger vorliegenden Brief, der allerdings fälschlicherweise an den gegenüber der Kommunalaufsicht nicht weisungsbefugten Landrat adressiert ist, sie gehe davon aus, dass auch keine Eilentscheidung in dieser Sache erfolgt sei, da weder dem Ältestenrat der Stadt noch dem Hauptausschuss gegenüber eine entsprechende Mitteilung gemacht worden sei.