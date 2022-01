Ausstellung von Britta Bellin-Schewe : Künstlerin zeigt in Remagen Skulpturen und Collagen

Remagen Britta Bellin-Schewe präsentiert in der Galerie „M.A.SH.“ in Remagen eine Installation sowie Skulpturen und Collagen. Es ist die erste Soloausstellung der Künstlerin aus Unkel.

Kann es sein, dass es in der Galerie Modern Art Showroom, kurz: „M.A.SH.“, „Nichts Neues“ gibt? Genau so hat Britta Bellin-Schewe ihre Ausstellung betitelt. Nichts Neues also, nichts von aktuellem Belang? Ganz falsche Fährte. Bellin-Schewe teilt schlicht mit, dass sie die Arbeiten nicht erst für den Aufenthalt im M.A.SH. kreiert hat.

Wesen aus einer anderen Welt

Je nach Sichtweise entsteht etwas Neues

Dem starken Reiz ihres Figurenvorhangs „Demos“ (altgriechisch: Staatsvolk) kann man sich schwerlich entziehen. 2015 hing er bereits im Unkeler Gefängnisturm in der Veranstaltungsreihe „Demokratie in Gefahr“. Zauberhaft fragil schweben 400 kleine handgeformte Figuren, „anonym, weiß, androgyn“ an Nylonfäden. Die Glieder jeder einzelnen verband Bellin-Schewe mit Draht. Das versetzt die gesichtslosen Gestalten in die Lage, sich zu bewegen, macht sie aber auch lenkbar. Ein Stoff, der anregt nachzudenken, wie weit wir unser Leben verantwortlich selbst mitbestimmen oder uns willenlos steuern lassen durch „die anderen“, die Umstände, Gesellschaft und Politik.