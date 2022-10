Ausstellung in Remagen : Künstlerin verarbeitet Impressionen mit dem Skalpell

Remagen In der Remagener M.A.SH.-Galerie werden Arbeiten der Künstlerin Katharina Fischborn gezeigt. Anders als viele Berufskollegen greift sie aber nicht zu Stift oder Pinsel, sondern zum Skalpell.

Farbige Flächen, Ausschnitte und weiße Streifen überlagern sich

Impressionen befeuern das Schaffen der Künstlerin

Gezeichnet hat Katharina Fischborn immer, aber bis sie ihr „Frauenschicksal in einem katholischen Dorf“ in Bingen-Büdesheim zur Künstlerlaufbahn wandelte, dauerte es. „Heimlich habe ich mich mit einer Mappe an die Uni gewandt.“ Von 1999 bis 2004 studierte sie Freie Bildende Kunst an der Akademie für Bildende Künste, heute Kunsthochschule Mainz, und im Anschluss Umweltgestaltung. Spannend ist, wie sie spät herausfand, dass all die Linien in ihren Skalpell-Zeichnungen, auf tiefe Eindrücke aus Kindheit und Jugend zurückgehen. Die Furchen der Kirchbaumanlage ihrer Eltern, „die aufragenden Stämme und oben die horizontale Verzweigung“ haben sich tief in ihr verwurzelt. Durch die Kunst können sie nach außen wachsen. Die Ausstellung in der Kirchstraße 2 ist geöffnet bis 1. November, samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr.