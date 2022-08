Tote wurde als vermisst gemeldet : Frauenleiche aus dem Rhein bei Remagen identifiziert

Passanten haben in Remagen eine Frauenleiche im Rhein entdeckt. Foto: dpa/David Inderlied

Remagen Die Polizei hat die Frauenleiche, die am Dienstag im Rhein bei Remagen gefunden wurde, identifiziert. Spaziergänger hatten den leblosen Körper im Rhein auf Höhe des Remagener Friedensmuseums treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Frauenleiche, die am Dienstag im Rhein bei Remagen angeschwemmt wurde, ist identifiziert. Das hat die Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Demnach handelt es sich um eine 54 Jahre alte Frau aus dem Raum Koblenz, die am Mittwoch als vermisst gemeldet wurden. Nach Angaben der Polizei haben die Ermittlungen bislang keine Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben.