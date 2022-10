Leitbild zur Mobilität : Vorfahrt für Radler in Remagen

Radfahrer fahren in Remagen am Rhein entlang. Foto: ahr-foto

Remagen Remagen will sich ein neues Mobilitätsleitbild geben. Dabei soll berücksichtigt werden, dass der Radverkehr in der Stadt stark an Bedeutung gewonnen hat. Grundlage ist eine Bürgerbefragung.



Von Victor Francke

Nicht erst seit der Corona-Pandemie verschieben sich die Nutzerpräferenzen beim Thema Mobilität. „Insbesondere durch die stark zunehmende Verbreitung von E-Bikes und den damit gestiegenen Bewegungsradius hat die Bedeutung des Radverkehrs im Freizeitbereich aber auch für Berufspendler stark zugenommen“, hat beispielsweise die Stadt Remagen festgestellt. Dieser Entwicklung will man in der Stadt am Rhein mit einem neuen Mobilitätsleitbild Rechnung tragen. Ziel: „Die Bereitstellung und Ausgestaltung der verkehrlichen Infrastruktur sollen an das veränderte Nutzungsverhalten angepasst werden.“

Die Beteiligung der Bürger sei dabei von großer Bedeutung, um deren tägliche Erfahrungen einfließen zu lassen und gleichzeitig eine hohe Akzeptanz der Maßnahmen zu erreichen, führte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses aus. Entsprechend hatte man in der Römerstadt bereits vor einem Monat die Einrichtung einer Arbeitsgruppe Radverkehr sowie einer Arbeitsgruppe Barrierefreiheit beschlossen, deren Arbeitsergebnisse in das vorliegende Mobilitätskonzept einfließen sollen. Das Konzept soll fortwährend Gegenstand politischer und gesellschaftlicher Diskussion sein und anhand sich ändernder Bedürfnisse und Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden. Ingendahl: „Es wird ein lebendiges Konzept sein, über das immer wieder diskutiert wird. Nichts bleibt in Stein gemeißelt, nichts wird an der Bevölkerung vorbeigehen. Wir beginnen den Prozess jetzt.“

Wie sollen Mobilität und Verkehr in Remagen in den nächsten 20 bis 30 Jahren aussehen? Mit dieser Frage werden sich Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Bürgern intensiv auseinandersetzen. Dabei herrscht mehrheitlich die Auffassung, dass eine stärkere Gleichberechtigung zwischen allen Verkehrsteilnehmern und den verschiedenen Mobilitätsarten erreicht werden soll. Als Leitgedanken dient: „gleichberechtigt miteinander mobil“. Grundlagen für dieses Konzept sind im vergangenen Jahr durchgeführte Klausurtagungen sowie eine Online-Bürger-Befragung.

Beim Fußverkehr gebe es eine Vielzahl unterschiedlicher Ansprüche etwa für Personen mit Kinderwagen oder eingeschränkte Personengruppen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen seien. „Für sie ist es wichtig, dass die Wege barrierefrei sind und Bürger die fußläufigen Wege als angenehm und sicher empfinden. Die Attraktivität der Fußwege kann etwa durch breitere Wege, Grünflächen und Ruhemöglichkeiten erhöht werden“, steht - wenig überraschend - im Konzept geschrieben.

Autos nehmen viel Fläche in Anspruch

Zum Radverkehr heißt es: „Das Fahrrad hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. Gerade durch Pedelecs, E-Bikes und Lastenfahrräder sind viele Menschen in Deutschland ganz oder teilweise auf Zweiräder umgestiegen. Wie die Umfrage zur Mobilität in Remagen in 2020 gezeigt hat, würden viele Bürger gerne mehr mit dem Fahrrad fahren, empfinden jedoch die Wege für Fahrräder als unzureichend und unsicher“, heißt es im Konzept.

Der Autoverkehr habe bislang häufig Vorrang beim Straßenbau und der Flächenverteilung genossen. Für Regionen wie Remagen sei der Autoverkehr nach wie vor ein wichtiger Baustein der Mobilität, nehme aber auch vergleichsweise viel Fläche in Anspruch und löse mit Abstand die höchsten Kosten bei Bau und Unterhaltung aus. Zielgerichtete Lenkung des Autoverkehrs und gleichberechtigte Flächenverteilung seien anzustreben.