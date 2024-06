Grundschule in Remagen Leiterin Anjo Närdemann in den Ruhestand verabschiedet

Großer Bahnhof für eine Schulleiterin, die Lehrbücher, Kreide, Tablet und Tafellappen zur Seite legt: Anjo Närdemann geht nach 33 Jahren im Schuldienst und nach 23 Jahren als Schulleiterin der Grundschule Sankt Martin in Remagen in den Ruhestand. „Es wird Zeit für mich, die Schlüssel abzugeben“, sagte die scheidende Rektorin. Seit 2001 leitete sie die Geschicke der in der Innenstadt gelegenen Schule. Hunderte von Kindern hat sie auf die weiterführenden Schulen vorbereitet, hat ihnen Rechnen, Lesen und Schreiben als Bildungsfundamente beigebracht. Nicht nur das. Auch soziales Denken und Handeln, Achtsamkeit, Gerechtigkeit und Sinn für Gemeinschaft und Miteinander. Der Abschiedsgruß der Kinder wurde dann gesungen: „Ich schenke Dir einen Regenbogen.“