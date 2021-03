In Rolandswerth : Literarischer Weinberg am Rolandsbogen sucht Nachfolger

Winzer und Astrochemiker Kurt Roessler an seinem literarischen Weinberg am Rolandsbogen. Foto: Privat

Rolandswerth Kurt Roessler kombiniert Weinbau mit Literatur, Kunst und Musik. Er will sein Lebenswerk erhalten wissen: Den Weinberg am Rolandsbogen.

„Das fanden die Medien immer toll, wenn da ein Astrochemiker mit den Händen in der Erde rumwühlt”, erzählt Kurt Roessler. Der 81-Jährige meint damit seine Arbeit auf dem einzigen literarischen Weinberg, den es deutschlandweit gibt. Bereits vor Jahrzehnten berichteten Rundfunk und Zeitung. Der nach eigenen Angaben „schönste Weinberg am Rhein” wird von einem emeritierten Astrochemiker, Professor, Kunsthistoriker und Dichter beackert. Noch, aber nicht mehr lange. „Das ist das letzte Jahr, in dem ich das noch machen kann“, erzählt Roessler. Sein liebgewonnenes Lebenswerk möchte er nun in gute Hände abgeben.