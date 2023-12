Neues Werk über den Apollinarisberg in Remagen Lokal-Geschichte ist für diesen Mann spannender als ein Krimi

Die beiden Brüder und Kunstsammler Sulpiz und Melchior Boisserée stammten aus einer reichen Kölner Handelsfamilie und kauften 1807 den Apollinarisberg, um dort zumindest zeitweise zu wohnen, so Wacker. Sulpiz sei ein „Macher“ gewesen. Er habe nicht nur wesentlich die Vollendung des Kölner Doms vorangetrieben. Als nach der französischen Revolution Klöster und Kirchen säkularisiert wurden, hätten die Brüder Boisserée viele Kunstwerke daraus gekauft und so gerettet. „Ihre Gemäldesammlung legte auch den Grundstock für die Alte Pinakothek in München“, so Wacker. Als Sulpiz deswegen mehr in Bayern weilte, veräußerten die Brüder den Apollinarisberg 1836 an Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim. „Ein Glücksfall“, sagt Wacker. Der erste Ehrenbürger von Köln, reich, religiös und an Politik und Kunst interessiert, habe die Martinskirche mit mittelalterlicher Malerei ausstatten wollen. Weil das deren Zustand aber nicht zuließ, beauftragte er den Kölner Dombaumeister eine neue Kirche zu bauen, die Apollinariskirche.