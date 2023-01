Lost Place in Remagen : Wie es mit der Waldburg-Ruine weitergehen soll

Remagen Die Ruine des Hotels Waldburg soll zwangsversteigert werden. Nun hat die Stadt Remagen eine Entscheidung getroffen, die die Zukunft des Areals betrifft.

Es ist ein vergessener Ort. Ein verwahrloster und zugleich faszinierender Ort: Das ehemalige Hotel Waldburg in Remagen böte die ideale Kulisse für gruselige Filme. Der 1900 mit viel Enthusiasmus errichtete Bau, für den es so große Pläne gab, steht nur noch als Ruine da, dem Verfall preisgegeben, die Zwangsversteigerung steht an. Die Stadt Remagen hat im Ausschuss für Bau- und Planungsangelegenheiten nun die Aufhebung des noch geltenden Bebauungsplans auf den Weg gebracht. Rechtlich fällt das Gelände dann dem sogenannten Außenbereich zu. Es soll der Natur zurückgegeben, das Gebäude also abgerissen werden. Ein Neubau an Ort und Stelle ist unwahrscheinlich. Denn obwohl es Ausnahmen gibt: Grundsätzlich darf im Außenbereich nicht gebaut werden. Dies dürfte auch Auswirkungen auf die Zwangsversteigerung haben. Für potenzielle Käufer ist die Waldburg nun weniger attraktiv. Endgültig über die Aufhebung des Bebauungsplans entscheiden muss noch der Stadtrat.