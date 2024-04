Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken spricht in Remagen Marc Frings wirbt für liberale Demokratie – und warnt vor Rechtsruck

„Wir suchen nach einem Weg für die Kirche in diesem Land und in dieser Zeit, auf dem sie in neuer Weise anschlussfähig wird an die existenziellen Fragen der Menschen von heute“, heißt es in der Präambel des Synodalen Weges. Dabei schlägt die Kirche vor dem Hintergrund der vielen bekanntgewordenen Missbrauchsfälle ungewohnte selbstkritische Töne an: „Die Kirche ist eine Kirche mit Schuld und Versagen. Sie wird ihrem Auftrag nur dann gerecht, wenn sie sich auf die Menschen und ihre Alltagswelt, vor allem auf die Nöte der von Gewalt Traumatisierten sowie der Armen, Benachteiligten und Ausgegrenzten einlässt.“ Die Anna-Kapelle, 1906 als Franziskanische Oase erbaut, erwies sich dabei in ihrer heutigen Nutzung einmal mehr als geeignete Stätte des spirituellen und kulturellen Treffs und Austauschs.