Maria Pinger : Remagen hat eine neue Weinkönigin

Die Weinprinzessinnen Jasmin Karlin (links) und Anja Herrmann (rechts) umrahmen Weinkönigin Maria Pinger. Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl hat sie jetzt vorgestellt. Vorn: Pingers Tochter Malaika. Foto: ahr-foto

Remagen Maria Pinger ist die neue Weinkönigin von Remagen. Ihren ersten großen Auftritt hat sie anlässlich des Weinfestes vom 16. bis 18. September.



Von Thomas Weber

Seit Montagabend steht fest, welche Frauen die Stadt Remagen künftig als Weinmajestäten repräsentieren und beim Weinfest die Nachfolge von Weinkönigin Karolina I. und ihrer Prinzessinnen antreten werden. Bei einem lockeren Zusammensein der ausrichtenden Vereine mit Vertretern aus Remagens Politik und Gesellschaft im Weinkeller des Hotels Pinger lüftete Bürgermeister Björn Ingendahl das Geheimnis. Dabei wurde auch klar, warum man sich im Hotel Pinger traf, denn die neue Weinmajestät der Römerstadt ist Maria Pinger.

Die 22-Jährige erblickte das Licht der Welt weit von Remagen entfernt, nämlich in Sabie in Südafrika. Als Tochter von Beverly und Otto Pinger ist sie heute Remagenerin mit Leib und Seele und engagiert sich im Spielmannszug der Rheinklänge und in der Karnevalsgesellschaft Narrenzunft. Ihr Motto als Weinkönigin verbindet ihre Heimat und ihre Herkunft: „Ob in Südafrika oder an unserem wunderschönen Rhein – Genieße das Leben mit Deiner Familie, guten Freunden und einem leckeren Wein.“

Die Rheinklänge sind es auch, die in diesem Jahr die Weinmajestäten für Remagen, das vom 16. bis 18. September in sein Weindorf auf dem Marktplatz einlädt, stellen. Das bedeutet, es sind musikalische Repräsentantinnen der Stadt. Nicht nur Maria Pinger ist demnach begeisterte Querflötenspielerin, auch Weinprinzessin Anja Herrmann teilt dieses Hobby. Wie die Weinkönigin ist auch die Prinzessin 22 Jahre alt.

Die Erzieherin teilt sich den Platz an der Seite der Weinkönigin mit Jasmin Karlin als weiterer Weinprinzessin. Diese ist begeisterte Tänzerin bei den Remagener Magic Dancers der Karnevalisten. Jasmin Karlin ist 25 Jahre alt und damit die älteste im Bunde der Weinmajestäten. Das Trio wird übrigens so manch einen Auftritt zu viert absolvieren, denn schon bei der Vorstellung der Regentinnen durfte Maria Pingers Tochter Malaika nicht fehlen. „Sie ist unser Träubchen“, so die künftige Weinkönigin.

Derzeitige Weinkönigin Karolina wird verabschiedet

Die Proklamation des Trios wird am Samstag, 17. September, auf der Bühne im Weindorf vonstattengehen und ist einer der Höhepunkte des Weinfestes. Nach einem kurzen Festumzug durch die Innenstadt werden die Regentinnen am Marktplatz offiziell vorgestellt, danach kann wie an allen Tagen mit Livemusik im gemütlichen Weindorf gefeiert werden. Schon am Auftakttag wird die amtierende Weinkönigin Karolina verabschiedet und Remagen startet in seine drei Weinfesttage.