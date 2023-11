Nachruf auf Mathias Rudolphi Eigentümer dreier Edeka-Märkte und ehemaliger Karnevalsprinz ist tot

Genau wie bei seinem unternehmerischen Handeln behielt Rudolphie bei den weit mehr als 100 Auftritten in seiner Tollitätensession stets sein soziales Engagement im Auge. So besuchte er unter anderem das Hospiz in Bad Neuenahr und die Palliativstation in Remagen. Die von der Flut betroffenen Karnevalsvereine an der Ahr unterstützte Rudolphi mit dem Verkauf des von ihm und Lothar Guske entwickelten „Flutordens“. Über 15.000 Euro kamen damit zusammen, die an die betroffenen Karnevalsvereine verteilt wurden. Das Krankenhaus Maria Stern in Remagen konnte ebenso wie mehrere heimische Kindergärten auf seine finanzielle Unterstützung zählen. Außerdem erfreute der glühende Anhänger des Hamburger SV immer wieder heimische Sportvereine, allen voran den Ahrweiler Ballsport Club (ABC), mit zumTeil fünfstelligen Spenden.