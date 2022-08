Handel mit Betäubungsmitteln in Remagen und Sinzig : Mutmaßlicher Drogenhändler steht in Koblenz vor Gericht

Remagen/Sinzig/Koblenz Ein 32-Jähriger muss sich vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Er soll unter anderem in Remagen und Sinzig im großen Stil mit Drogen gehandelt haben. Doch zu einer Übergabe der Betäubungsmittel soll es nur teilweise gekommen sein.

Mit Handschellen wurde der Angeklagte am Dienstag, dem bereits vierten Verhandlungstag, vorgeführt. Er nahm mit dem Rücken zur Fensterreihe Platz – seit kurzem so üblich am Koblenzer Landgericht, damit Fotografen Tatverdächtige von draußen nicht ablichten können. Der 32-Jährige soll von März 2020 bis Juli 2021 in Sinzig, Remagen und an weiteren Orten mit verschiedenen Betäubungsmitteln gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage, nachdem verschlüsselte Nachrichten des Tatverdächtigen gehackt worden waren.