Jugend forscht in Remagen : Nachwuchs-Tüftler präsentieren ihre Projekte

Autonome Wasserspritze und hautverträglicher Nagellackentferner: Schüler aus dem rheinland-pfälzischen Norden präsentieren am Remagener Rhein-Ahr-Campus ihre Experimente und Ergebnisse.

Wenn Jugend forscht, dann kann man sich auf bemerkenswerte Themenstellungen und Ergebnisse gefasst machen. Das war diesmal nicht anders, als der Rhein-Ahr-Campus der Hochschule Koblenz nach Remagen einlud. Dort präsentierten 77 Schüler aus dem rheinland-pfälzischen Norden ihre Forschungsarbeiten. Nicht dabei waren allerdings die kleinen oder auch fast schon erwachsenen Erfinder und Forscher des Sinziger Rheingymnasiums, des Bad Neuenahrer Are-Gymnasiums oder auch des Peter-Joerres-Gymnasiums aus Ahrweiler. Diese Schulen waren bekanntlich von der Flutkatastrophe stark betroffen und sind teilweise noch immer in Provisorien wie Containeranlagen untergebracht. Schmerzlich vermisst wurden auch die Vertreter des Gymnasiums Nonnenwerth, das in vergangenen Jahren bei „Jugend forscht“ stets besonders erfolgreich war – die Schule auf der Rheininsel stellte bekanntlich den Betrieb ein.

Erfinder präsentieren selbst gebauten Bewässerungsroboter

Umso emsiger waren die Schüler bei der Sache, die in diesem Jahr ihre Teilnahme gemeldet hatten. Kinder aus Münstermaifeld waren ebenso dabei wie Schüler aus Lahnstein, Montabaur, Bad Ems, Koblenz, Pellenz oder Prüm. Die IGS Remagen schickte eine Delegation wie auch das Gymnasium und die Realschule vom Calvarienberg in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wie man einen Tintenkiller einfach wegradieren kann, zeigten Kinder aus Prüm, während Achtklässler aus Münstermaifeld einen selbst gebauten Bewässerungsroboter auspackten. Katze möchte man nicht sein, wenn man der „Autonomen Geschützpatrouille“ begegnet. Sie soll die miauenden Vierbeiner in Gärten mit einer Wasserspritze abschrecken. Das kleine Gefährt auf Raupen wurde von Realschülern aus Ahrweiler (Calvarienberg) konstruiert und funktioniert per Knopfdruck.