Hochschule Remagen Neuer Bachelorstudiengang für Sportmanagement

Remagen · Sportinteressierte können sich bis zum 15. Januar für den neuen Bachelorstudiengang „Sportmanagement dual“ an der Hochschule Koblenz bewerben. Das Studium findet abwechselnd am Campus Remagen und in einem ausgewählten Kooperationsunternehmen statt. So werden Theorie und Praxis schon frühzeitig miteinander verbunden.

27.12.2023 , 16:44 Uhr

Am Hochschulcampus Remagen gibt es künftig einen neue Studiengang: Sportmanagement. Foto: Matin Gausmann/Martin Gausmann

Von Karen Reuter-Hauser

Die Hochschule Koblenz bietet ab dem Sommersemester 2024 am Campus in Remagen den neuen Bachelorstudiengang „Sportmanagement dual“ an. Der praxisintegrierte Studiengang vereint von Beginn an die akademische Hochschulausbildung mit Praxisphasen im Beruf.