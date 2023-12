Einsatz für die Umwelt im Kreis Ahrweiler: Neuer Nabu-Vorsitzender Ingolf Dietrich will Netzwerke knüpfen

Im Hintergrund strömt der kleine in den großen Fluss. Ingolf Dietrich hat sich fürs Foto mit seinem Fernrohr in die Natur begeben. An der Sinziger Ahr-Mündung in den Rhein geht er seinem Hobby nach: der Vogelbeobachtung. Doch die ist für den 62-Jährigen ehemaligen Ministerialbeamten nicht das einzige, was ihn im Ruhestand beschäftigt. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Kreisverbands des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) ist Dietrich zum Vorsitzenden gewählt worden. Er folgt damit auf Andrea Brinkhoff (siehe Infokasten). Ehrenamt und Hobby lassen sich indes für Dietrich gut miteinander verbinden. Der Schutz von Vögeln spielt beim Nabu traditionell eine wichtige Rolle, wurde er doch einst sogar als Bund für Vogelschutz gegründet.