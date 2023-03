Kriminalstatistik der Polizei Remagen : Neuer Rekord: Mehr als zwei Drittel der erfassten Straftaten aufgeklärt

Remagen Die Polizeiinspektion Remagen hat ihre Kriminalstatistik für 2022 vorgelegt. Demnach wurden mehr als zwei Drittel aller Straftaten, deren Zahl leicht rückläufig ist, aufgeklärt. Damit erzielt die Polizei einen neuen Rekord.

■ Die Zahl der Einbrüche stieg leicht an, bleibt aber insgesamt auf einem niedrigen Niveau, heißt es. Im Jahr 2022 seien 37 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl erfasst worden, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von vier Fällen entspreche. Allerdings sei es in 16 Fällen nur beim Versuch geblieben. Hier hätten „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Beratungsangebote zum Einbruchschutz sowie die Sensibilisierung der Nachbarschaft“ eine wichtige Rolle gespielt.