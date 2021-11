Zukunft der Schule auf Nonnenwerth : Bad Honnef steht hinter dem Inselgymnasium

Bad Honnef Politiker Bad Honnefs, des Rhein-Sieg-Kreises und Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff haben Schülern und Eltern ihre Unterstützung beim Einsatz für den Fortbestand des Inselgymnasiums Nonnenwerth zugesagt.

Gut 50 Teilnehmer waren der Einladung von Bürgermeister Otto Neuhoff gefolgt. Sie nutzten die Gelegenheit, für ein aktives Mittun bei der Rettung der Schule auf „ihrer“ Rheinseite zu werben. „Wir brauchen jede Aufmerksamkeit“, formulierte es eine Teilnehmerin. Das Problem, so hieß es zugleich mehrfach: Noch immer lägen nicht alle Fakten auf dem Tisch, mangele es an Transparenz – so zum Brandschutzgutachten – seitens des Trägers. „Das macht es auch für uns als Eltern so schwierig, sich dem Thema zu nähern“, so Schülermutter Dorothea Pie. „Wir hängen wie am Tropf“, ergänzte eine andere Mutter – von der Möglichkeit, sich in die angestoßenen Konzepte einzubringen, noch ganz zu schweigen.