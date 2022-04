Gymnasium vor der Schließung : Nonnenwerth: Bundestagsabgeordnete wirft Land Abwicklung vor

Wahlkampf auf Grafenwerth : An der Diskussion um Nonnenwerth führt kein Weg vorbei Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Prominente Unterstützung im Wahlkampf leisteten NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Vizepräsidentin des Europaparlamentes, Katarina Barley (SPD), in Bad Honnef. Dabei trafen sie auch auf Unterstützter des Gymnasiums Nonnenwerth.