Gebäude mit Brandschutzmängeln : Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth muss Schüler aussperren

Remagen Die Schülerinnen und Schüler des privaten Gymnasiums auf der Insel Nonnenwerth müssen wieder in den Online-Unterricht - mindestens bis Montag. Mit der Pandemielage hat das jedoch nichts zu tun.

Die Rückkehr zum regulären Präsenzunterricht war zum Greifen nah. Dieser soll in Rheinland-Pfalz, eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 vorausgesetzt, eigentlich ab dem 21. Juni möglich sein. Doch am privaten Franziskus-Gymnasium-Nonnenwerth auf der Remagener Rheininsel Nonnenwerth wird daraus wohl nichts. Stattdessen gibt es statt des momentan üblichen Wechselunterrichts seit Mittwoch bis mindestens einschließlich Montag wieder nur Online-Unterricht, bei dem die Schüler von zu Hause aus über das Internet unterrichtet werden.

Laut einem Schreiben von Schulleiterin Andrea Monreal und dem geschäftsführenden Gesellschafter Peter Soliman an Eltern und Schüler, der dem General-Anzeiger vorliegt, gibt es eine Notbetreuung in zur Nutzung freigegebenen Gebäudeteilen. Für die Oberstufe angesetzte Klausuren würden wie geplant in Präsenz in den freigegebenen Gebäudeteilen geschrieben.Welche Klassenarbeiten der Klassen 5 bis 9 in Präsenz geschrieben werden können und wo man gegebenenfalls auf Ersatzleistungen ausweichen werde, teile man ebenfalls zeitnah mit, heißt es in dem Schreiben.