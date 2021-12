Elternbeirat optimistisch : Neue Hoffnung auf Erhalt der Inselschule Nonnenwerth

Remagen Nach fast 170 Jahren soll die Schultradition auf der Rheininsel Nonnenwerth abreißen. Nach mehreren Krisengesprächen zeigt sich der Elternbeirat aber wieder optimistischer.

Man habe gemeinsam eine siebenstellige Summe, erklärte Schmitz. „Unser Wunsch ist es, die Insel zu kaufen. Wir könnten sie aber zur Not auch erst pachten, um die Schulträgerschaft zu bekommen.“ Soliman habe nicht viele andere Möglichkeiten als einen Schulbetrieb.

Um die Zukunft des Gymnasiums hatte es viel Wirbel bis hin zu einer Demo mit Hunderten Schülern gegeben. Soliman hatte die angekündigte Einstellung des Schulbetriebs mit vorgeschriebenen millionenschweren Brandschutzmaßnahmen in dem riesigen historischen Inselgebäude begründet. In einem Exposé eines Immobilienmaklers waren aber dort auch schon Luxuswohnungen in Aussicht gestellt worden. Später sprach der Makler von einem Missverständnis.