Franziskus Gymnasium : Nonnenwerth: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglichen Betrugs

Nonnenwerth Das Franziskus Gymnasium Nonnenwerth soll wegen angeblich zu teuren Brandschutzes zum Schuljahresende schließen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Betreiber wegen möglichen Betrugs. Er soll von Anfang an beabsichtigt haben, die Schule nicht fortzuführen.

Unmittelbar nach der Veräußerung der Insel sowie Geschäftsanteilen des Gymnasiums – von einem Franziskanerinnen-Orden an Gesellschaften des Geschäftsmanns Peter Soliman – zu Beginn des Jahres 2020 sollen den Angaben zufolge die frühere und die neue Betreiberin den Eltern der Schüler mitgeteilt haben, der Schulbetrieb werde ohne wesentliche Veränderungen fortgeführt. Entgegen dieser Aussage, so die Staatsanwaltschaft, soll der Vertreter der neuen Betreiberin im Verlauf des Jahres 2021 mitgeteilt haben, es ergäben sich Schwierigkeiten für den Fortbestand der Schule, da das Schulgebäude sehr teure Investitionen in den Brandschutz erfordere, die die Betreiberin nicht tragen könne.

Anzeige von Schulwerk und Elternteil

Nach dem Inhalt der dem Verfahren zugrundeliegenden Strafanzeige des Vereins „Schulwerk des Gymnasiums Nonnenwerth“ sowie eines Elternteils soll der als Vertreter der für die Erwerber von Grundstück und Schule auftretende Beschuldigte, gemeint sein muss Peter Soliman, von Anfang an beabsichtigt haben, den Schulbetrieb nicht fortzuführen. Hierüber seien die Veräußerinnen der Insel und der Geschäftsanteile an der Schule angeblich getäuscht worden, die deshalb einen niedrigeren als den ansonsten erreichbaren Kaufpreis vereinbart hätten. Außerdem soll der Beschuldigte Eltern von Schülern mit der Zusage der Schulfortführung über den Verein „Schulwerk des Gymnasiums Nonnenwerth“ zu Spenden im oberen sechsstelligen Bereich bewogen haben, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Und weiter: Über die Verwendung der Spendengelder habe der Beschuldigte trotz Aufforderung keine Rechnung gelegt.

Durchsuchungen in dreizehn Objekten

Auf der Grundlage der in der Strafanzeige angeführten Angaben hat die Staatsanwaltschaft den Anfangsverdacht des Betrugs in einem besonders schweren Fall in zwei Fällen bejaht, schreibt die Behörde. Zu dessen Aufklärung seien am Mittwoch insgesamt 13 Objekte im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, unter anderem Räumlichkeiten der Betreiberin und der Veräußerinnen, durch etwa 40 Polizeibeamte aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie vier Beamte der Staatsanwaltschaft Koblenz durchsucht worden. „Die dabei sichergestellten Beweismittel werden nunmehr auszuwerten sein.“ Erste Erkenntnisse deuteten laut Staatsanwaltschaft allerdings darauf hin, dass es keine rechtsverbindliche Zusage einer Fortführung der Schule gegenüber den Veräußerinnen gegeben habe.