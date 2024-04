Aufführung von „Wir Kellerkinder“ in Oberwinter Schauspieler Didi Jünemann schlüpft in einem Stück in 20 Rollen

Der Hundertjährige, der in den Keller stieg und als Kind wieder nach oben kam. So könnte man das Solo-Theaterstück des Kölner Schauspielers, Kabarettisten und Karnevalisten Didi Jünemann überschreiben. Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Neuss präsentiert er am Samstag, 13. April, dessen Film „Wir Kellerkinder“ als Solo-Theaterstück im Gemeindehaus Oberwinter. Mit Didi Jünemann sprach Hansjürgen Melzer.