Erfolgreiches Teilhabe-Projekt in Remagen : Oedinger Ideenwerkstatt bindet Bürger ein

Ideen für 2023

Die Ideenwerkstatt will im neuen Jahr erneut viele Ideen aufgreifen, die an sie herangetragen wurden. Im Bereich „Natur“ wünschen sich die Bürger Kräuterwanderungen, Seifen und Marmelade herstellen, Besichtigungen des örtlichen Biobauernhofes, Führungen mit einem Oedinger Imker, Vorstellung des Klimakonzeptes Remagen, Pflanzenbörse, Vorträge zu naturnahen Vorgärten, zu Regenwassernutzung und Versickerung, Kurse zu Obstbaumschnitt. An „Kreativem“ sind etwa Makramee-, Häkel- und Kerzen-Bastelkurse begehrt sowie Kinder- und Ferienangebote. Besonders viele Ideen betreffen gesellschaftliche Themen wie Kleidertauschbörsen und Dorfflohmarkt, Energieberatung, Konfliktbewältigung und Resilienz, Gespräche und Vorträge wie LGBTQ+, Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit. Infos hält die Ideenwerkstatt, Kirchplatz 1, in Remagen bereit. Auch per E-Mail an GVSG@web.de simnd die Initiatoren erreichbar. Die Veranstaltungen finden in der alten Bank-Filiale statt, die jetzt „Dorfmitte - Oedingen Central“ heißt. gih