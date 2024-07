Neuer Ortsvorsteher von Oberwinter „Alleine kann ich nichts machen, es geht um eine Mannschaftsleistung“

Als die Stimmenauszähler bei der Kommunalwahl in den für Oberwinter, Bandorf und Rolandseck zuständigen Wahllokalen ihre Arbeit aufnahmen und die Stimmzettel für die Ortsvorsteherwahl sortierten und addierten, war eines schnell klar: Dass es im nördlichen Teil der Stadt Remagen zu einem Wechsel an der Spitze der Ortspolitik kommen würde. Mit einer stattlichen Mehrheit entschied Jürgen Walbröl die Wahl zum Ortsvorsteher klar für sich. Amtsinhaberin und Kontrahentin Angela Linden-Berresheim von der SPD kam auf 43 Prozent der abgegebenen Stimmen, 57 Prozent entschieden sich für Walbröl. Damit wählte die Bevölkerung einen tief im Ort verwurzelten und bestens vernetzten Mitbürger an ihre Spitze.