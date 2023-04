Amphibienwanderung Paar aus Sinzig hilft Kröten über die Straße

Der Verkehr rauscht vorbei. Das Warnschild am Straßenrand steht. Der Zaun ist aufgestellt. Doch die Eimer, die davor in den Boden eingelassen wurden, sind an diesem Tag leer. Kröten und Molche bleiben lieber im Wald, anstatt sich zu fortzupflanzen. Es ist für sie zu kalt für die Wanderung zum Laichen. Für ihre Tour zum Teich auf der anderen Seite der L 79 unweit des Remagener Waldschlösschens brauchen sie eine Temperatur von mehr als acht Grad Celsius, wie die Kreisverwaltung Ahrweiler informiert. Der Kreis koordiniert die ehrenamtlichen Helfer, die die in die Eimer gefallenen Kröten und Molche – ganz selten ist auch mal ein Springfrosch dabei – im Frühjahr einsammeln und sicher über die Straße bringen sollen.