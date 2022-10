Ahrweiler Kreistag : Politiker wollen kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft prüfen lassen

Kreis Ahrweiler Im Kreis Ahrweiler soll die Gründung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft soll geprüft werden. Das beschloss der Kreistag einstimmig auf Antrag der SPD. Darüber hinaus soll sich der Kreis mehr als bisher um zukunftsgerechtes und bezahlbares Wohnen kümmern.

Die Entscheidung für den Antrag der SPD-Fraktion im Ahrweiler Kreistag fiel einstimmig aus: Der Kreis soll sich stärker um zukunftsgerechtes und bezahlbares Wohnen kümmern. Außerdem soll geprüft werden, ob es sinnvoll ist, eine kreiseigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. „Das Thema ist aktueller denn je im Kreis Ahrweiler“, begründete SPD-Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt den Antrag bei der Sitzung in der Remagener Rheinhalle. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Flut un ihre Folgen sowie auf gestiegene Mieten und Heizkosten. Es geht in dem Antrag um die Förderung neuer integrativer, generationenübergreifender, gemeinschaftlicher und bezahlbarer Wohnformen. Auch im Hinblick auf den Wiederaufbau gewinne das Thema zunehmend an Bedeutung, ergänzte Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), denn damit gingen sowohl Herausforderungen wie auch Chancen einher.