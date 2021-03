Statistik für 2020 : Polizei registriert weniger Straftaten in Remagen

Polizei registriert weniger Straftaten in Remagen

Remagen Die Zahl der Einbrüche stagniert, die Aufklärungsrate von Straftaten ist so hoch wie lange nicht mehr. Die wichtigsten Erkenntnisse der Kriminalitätsstatistik für Remagen im Überblick.

Der Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr macht sich auch in der Kriminalitätsstatistik bemerkbar. So ist die Zahl der Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Remagen im Jahr 2020 erneut zurückgegangen – wohl auch, weil die Menschen weniger mobil waren.

Die Zahl der insgesamt registrierten Straftaten sank um 55 auf 3414. Damit setzt sich ein Trend fort: In den vergangenen Jahren sind die registrierten Straftaten in Remagen kontinuierlich gesunken. Vor fünf Jahren lagen sie noch bei mehr als 4000. Die Polizei hebt hervor, dass die Aufklärungsquote auf einem „langjährigen Höchststand“ liegt. Demnach wurde in 66,2 Prozent der Fälle ein Täter ermittelt.