Remagener Tierschutzverein hilft : Polizei stoppt Tiertransport in Remagen

Remagen Einen Transporter mit vier Hunden und sechs Katzen hat die Polizei in der Remagener Innenstadt gestoppt. Da die erforderliche Gesundheitsbescheinigung für den Transport nach Deutschland fehlte und die Tiere erschöpft waren, wurden sie im Tierheim Remagen untergebracht.

Ein Transporter mit vier Hunden und sechs Katzen ist in der Remagener Innenstadt gestoppt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner die Beamten gerufen, nachdem aus dem Kleintransporter ein Hund ausgeladen und an einen Käufer abgegeben worden war. „Ihnen kam diese Sache sehr merkwürdig vor, weil ein verantwortungsvoller Tierschützer niemals stark verängstigte Tiere auf offener Straße entladen würde“, sagt Madeleine von Falkenburg, Leiterin des Tierheims Remagen.

Dorthin wurden die vier Katzen und sechs Hunde gebracht, die noch in dem Fahrzeug gefunden wurden. In diesem Zusammenhang rät die Tierheimleiterin auch: „Kaufen Sie kein Tier, dessen Herkunft nicht geklärt ist, und kaufen Sie keine ‚Schnäppchen‘ aus dem Internet.“

Veterinäramt hinzugezogen

Anhand der Boxen habe sich erkennen lassen, dass sich an Bord des kleinen Transporters ursprünglich mindestens elf Hunde und zehn Katzen befanden, berichtet die Tierheimleiterin: „Die restlichen Tiere wurden, wie wir dann erfuhren, bereits vorher bei verschiedenen Personen in ganz Deutschland ausgeladen.“

Nach und nach hätten mittlerweile fast alle Abnehmer aus Süddeutschland und der Schweiz die ihnen zugedachten Tiere in Remagen abgeholt. Manche der neuen Herrchen und Frauchen seien ebenfalls schockiert gewesen, unter welchen Umständen die Tiere nach Deutschland gekommen seien. „Wir haben allen Übernehmern der Hunde bei der Abholung erst einmal richtige Geschirre, Halsbänder und Leinen mitgegeben. In den Schutzverträgen der verschiedenen ‚Organisationen‘ war zwar teilweise festgehalten, dass die Hunde bei Abholung und in den nächsten Monaten nur mit Sicherheitsgeschirren und doppelt gesichert laufen dürfen, doch die Hunde hatten teilweise nicht einmal ein Halsband oder ein normales Geschirr an. Keiner der ängstlichen Hunde hatte ein Sicherheitsgeschirr“, heißt es vom Tierheim und Tierschutzverein Kreis Ahrweiler.