Offene Tür bei der Polizeiinspektion Remagen Probeliegen in der Gewahrsamszelle der Polizei Remagen

Die Freunde und Helfer machten es möglich: In der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Remagen wurde zum gemütlichen Probeliegen eingeladen. Wer nicht ganz so gerne weggesperrt werden wollte, konnte sich auch für ein Probesitzen im Polizeiwagen entscheiden und in die Welt der Polizeiarbeit eintauchen: Der Tag der offenen Tür wurde für den unerwartet großen Publikumsansturm zu einem besonderen Erlebnis. Nicht nur, dass die abwechslungsreiche Alltagsarbeit der Beamten anschaulich präsentiert wurde, auch gelang es, den Beruf des Polizeibeamten mit all seinen Facetten darzustellen und für ihn zu werben. Der Andrang an der Remagener Wache war riesig, die Informationsfülle groß, die Unterhaltung bestens.