GA-Rätsel zum Mitmachen Wissensquiz über die Vierbeiner im Remagener Tierheim

Ein Großteil der Tiere komme zudem über Umwege ins Tierheim: Viele von ihnen werden auf der Straße gefunden. „Der größte Anteil sind die Fundtiere“, sagt Krah und fügt hinzu: „Der Zustand der Tiere ist so schlimm geworden.“ Den Hunden seien teils die Krallen in die Ballen gewachsen. Auf der Internetseite des Tierheims finden sich zahlreiche Bilder dieser Fundtiere. Im Januar dieses Jahres sind bisher fünf Katzen und zwei Kaninchen abgegeben worden. Bei Ankunft im Tierheim müssen sie zum Schutz der anderen Hunde, Katzen oder Kaninchen in einen Quarantänebereich, erklärt der Vorsitzende. „Wir haben ein Problem, weil wir irgendwann keine Quarantäneplätze mehr haben“, sagt er. Im Dezember wurde eine gefundene Katze übergangsweise in der Tierheim-Küche untergebracht, weil alle Räume und Plätze auf dem Gelände bereits belegt waren.