Antifa mit Gegendemo : Erste Rechtsradikale zum „Trauermarsch“ in Remagen eingetroffen

Foto: Sven Westbrock

Remagen Erste Rechtsextreme sind am Remagener Bahnhof eingetroffen, die in einem „Trauermarsch“ an das Rheinwiesenlager nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern wollen. In der Stadt gibt es Gegendemos von Antifa und Remagener Bürgern.

Wie die Jahre zuvor findet auch in diesem Jahr wieder ein „Trauermarsch“ der Neonazi-Szene in Remagen statt. Am Samstagmittag sind etwa 30 Teilnehmer bisher in der Stadt angekommen.

Hunderte Teilnehmer vom Antifa-Bündnis „NS-Verherrlichung stoppen“ haben sich zur Gegendemo am Remagener Bahnhof eingefunden. Gegen den Aufmarsch der Rechtsextremen protestiert neben der Antifa-Gruppe auch das Bündnis Remagen mit einem Tag der Demokratie am Rhein-Ahr-Campus.

Ein Sprecher des Antifa-Bündnisses hatte im Vorfeld bereits angekündigt, dass es Blockaden nicht im Alleingang geben würde, sondern nur gemeinsam mit den Remagener Bürgern.