Neue Begrüßungsstelen am Ortseingang Remagen heißt Gäste auf neue Weise willkommen

Eine missglückte Begrüßung kann der Anfang vom Ende sein. In Remagen sollen Autofahrer oder auch Radler an der Bundesstraße 9 mit neuen Begrüßungsstelen am Ortseingang ganz besonders herzlich willkommen geheißen werden. Die in die Jahre gekommenen Begrüßungstafeln an der im Süden gelegenen Ortseinfahrt zur Kernstadt oder auch an der Landesgrenze m Norden in Rolandswerth werden ausgewechselt und gegen neue ausgetauscht.