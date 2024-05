Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Remagens Bürgermeister muss wegen Abzeichen an Feuerwehr-Uniform 500 Euro zahlen

Abgeschlossen ist die Sache damit offenbar nicht. In einer Stellungnahme gegenüber dem GA bestätigt auch Ingendahl die Ermittlungen zumindest indirekt, spricht jedoch von einem andauernden Verfahren, zu dem er derzeit keine Angaben mache. Zum Hintergrund der Angelegenheit äußert sich Ingendahl dagegen schon. Demnach ging oder geht es bei den Ermittlungen darum, dass Ingendahl als Bürgermeister in einer Uniform der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Dienstgradabzeichen Wehrleiter a.D. auftrat – obwohl er nie in der Feuerwehr aktiv und schon gar nicht Wehrleiter war. Die Strafanzeige hat ein Feuerwehr- Alterskamerad erstattet. Dessen Name ist der Redaktion bekannt.