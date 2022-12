Grund- und Gewerbesteuer steigen an : Remagen dreht an der Steuerschraube

Die Stadt Remagen hat den neuen Haushalt verabschiedet. Sowohl die Gewerbe- als auch die Grundsteuer sollen angehoben werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Remagen Die Grund- und Gewerbesteuer werden in der Römerstadt angehoben. Dass dabei nicht bis an die in Rheinland-Pfalz vorgesehenen Belastungsgrenzen gegangen wird, kann sich negativ auf die Landeszuschüsse im Folgejahr auswirken.



Von Victor Francke

Die Stadt Remagen hat für das kommende Jahr einen Haushalt verabschiedet, der nun der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt wird. Die bittere Pille für Einzelhändler, Unternehmer und Haus- und Grundstücksbesitzer: Um finanziell über die Runden zu kommen, wird die Stadt kräftig an der Steuerschraube drehen. Sowohl die Gewerbe- als auch die Grundsteuer werden angehoben. Insbesondere die Haus- und Wohnungsbesitzer trifft es hart: Die Grundsteuer B steigt von bisher 365 von Hundert (v. H.) auf einen Hebesatz von 415. Würde die Stadt den Nivellierungssätzen des Landes Rheinland-Pfalz folgen, müssten die Hebesätze noch viel höher angehoben werden. Die Römerstadt läuft nun Gefahr, im kommenden Jahr keine, oder nur verminderte Landeszuschüsse zu erhalten, weil sie ihre Einnahmemöglichkeiten nicht in voller Höhe – nämlich entsprechend der Nivellierungssätze – ausschöpft.

Neue Kredite sind für Remagen unausweichlich

Mit großer Mehrheit (24 gegen vier Stimmen) beschloss der Stadtrat, im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 40,9 Millionen Euro festzusetzen, denen Aufwendungen von 40 Millionen Euro entgegenstehen sollen. Geht die Rechnung auf, dann wird man so ein feines Plus von 900.000 Euro erwirtschaften. Im Finanzhaushalt sieht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 1,2 Millionen Euro vor.

Ohne Kredite kommt die Stadt Remagen allerdings auch im kommenden Jahr nicht über die Runden, um die anstehenden Investitionen zu stemmen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wurde auf 3,8 Millionen Euro festgesetzt.

Grundsteuererhöhung trifft in der Regel auch Mieter

Sehr viel tiefer als bisher werden die Bürger in ihre Portemonnaies greifen müssen. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden vom Stadtrat nämlich wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A auf 345 von Hundert (bislang 300), Grundsteuer B auf 415 v.H. (bisher 365), die Gewerbesteuer auf 380 v. H. (bisher 365). Da Hauseigentümer, die Wohnungen vermieten, die an die Stadt zu zahlende Grundsteuer oftmals auf die Nebenkosten der Mietwohnungen umlegen, sind von der Grundsteuererhöhung in aller Regel auch die Mieter betroffen. Die durch die Corona-Pandemie und explodierende Energiepreise, hohe Inflation und Konsumzurückhaltung ohnehin stark angeschlagenen Unternehmen und Einzelhandelsbetriebe werden höhere Gewerbesteuern zu verkraften haben, was ebenfalls für viele als ein Signal zur Unzeit gewertet werden dürfte.

Der Stand des Eigenkapitals der Stadt Remagen zum Ende des vergangenen Jahres betrug 46,8 Millionen Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember beträgt nach den aktuellen Berechnungen der Kämmerei 47 Millionen und in zwölf Monaten zum 31.12.2023 knapp 48 Millionen Euro. Bis auf voraussichtlich elf Millionen Euro wird der Schuldenberg der Stadt zum Ende des Jahres abgeschmolzen sein, dann geht es allerdings wieder kräftig aufwärts: Kämmerer Marc Göttlicher schließt einen Schuldenberg von mehr als 22 Millionen Euro bis Ende 2024 nicht aus.