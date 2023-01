Unfall auf der B9 : Zwei schwer verletzte Kinder nach Zusammenstoß in Remagen

Zwei schwer verletzte Kinder nach Zusammenstoß in Remagen

Remagen Bei einem Verkehrsunfall in Remagen auf der B9 wurden ein Radfahrer leicht und seine zwei Kinder im Fahrradanhänger schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Gegen 15 Uhr am Donnerstagnachmittag kam es auf der B9 in Remagen zu einem folgenschweren Unfall. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrradfahrer mit seinen zwei Kindern im Anhänger die Bundesstraße vom Wässertal aus kommend überqueren. Weiter teilte die Polizei mit, dass der Radfahrer dabei vermutlich einen herannahendes Auto übersehen habe, das in Richtung Koblenz fuhr.