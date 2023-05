Früheres Hotel in Remagen Düstere Aussichten für den einstigen Prachtbau „Zum Anker“

Dass dort der letzte Gast speiste, ist viele Jahre her. Seitdem verfällt das von Geschichte und prachtvollen Bauten umgebene ehemalige Hotel-Restaurant „Zum Anker“ an der Bundesstraße 9 in Rolandswerth. Nur wenige hundert Meter entfernt: Der Rolandsbogen als letztes Überbleibsel der einstigen Burg Rolandseck, der Rolandshof, eine um 1830 erbaute klassizistische Villa, das ehemalige Hotel Rolandseck, eine bis auf den heutigen Tag repräsentative Erscheinung, der Rolandsecker Bahnhof und das Arp-Museum.