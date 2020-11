Bundesprojekt „Klimaanpassung in urbanen Räumen“ : Remagen erhält 1,6 Millionen Euro für grünere Schulen

Remagen Remagen geht beim neuen Bundesprojekt „Klimaanpassung in urbanen Räumen“ an den Start. Dabei sollen die Grünflächen der Schulen massiv erweitert und aufgewertet werden. Dafür überweist der Bund der Römerstadt 1,6 Millionen Euro.

Förderbudget von insgesamt 200 Milllionen Euro

In Remagen sollen die Grünflächen der Schulen massiv erweitert und aufgewertet werden. Die Schulen sollen Vorbildcharakter im Klimaschutz und der Klimaanpassung bekommen. Maßnahmen sind geplant an den Grundschulen in Remagen, Kripp und Oberwinter sowie an der Integrierten Gesamtschule. Verschiedene Maßnahmen sind dabei angedacht; etwa das Anlegen von Dach- und Fassadengrün, die Erweiterung und das Anlegen von Grünflächen sowie die ökologische Aufwertung bestehender Grünflächen sowie die Errichtung von zwei grünen Klassenzimmern.