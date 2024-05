Prozess am Landgericht Koblenz Erpresser muss nach Taten in Remagen in die Psychiatrie

Das Landgericht Koblenz hat einen 49-jährigen Mann zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt. Verbringen wird er die Zeit aber nicht in einem Gefängnis, sondern in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, sein Opfer in 30 Fällen erpresst zu haben. Außerdem sah das Gericht es als erweisen an, dass in einem Fall eine schwere räuberische Erpressung stattgefunden hatte, weil der Angeklagte in diesem Fall sein Opfer mit einer Soft-Air-Pistole bedroht hatte.