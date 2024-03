Vorläufiger Jahresabschluss Remagens Kämmerer zieht eine erfreuliche Bilanz

„Seit dem Jahre 2014 haben sich die Aufwendungen der Stadt in der Ergebnisrechnung um 13 Millionen Euro oder 53 Prozent erhöht“, berichtete Göttlicher dem Ausschuss. Bei den Personalkosten fiel die Steigerungsrate für den gleichen Zeitraum noch viel dramatischer aus: 83,15 Prozent muss die Stadt mehr an Löhnen und Gehältern bezahlen als noch 2014. Bei den Aufwendungen für soziale Sicherung, für die Energiekosten, Reinigungsarbeiten oder allgemeine Dienstleistungen blieb man in Remagen dank kreisendem Rotstift unter den Planansätzen.