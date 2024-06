Historische Stadtführung in Remagen Auch ein Kripo-Beamter der Römerzeit kann nicht jeden Fall lösen

Tertinius Severus, der herbeigerufene Beneficiarius, blickt ein wenig ratlos in die Runde. Eigentlich heißt der historische Gästeführer Christian Havenith. Doch heute soll er in seiner Rolle als römischer Kripo-Beamter nach einem Leichenfund in der Zivilsiedlung des Kastells Rigomagus Licht ins Dunkle bringen.