Auch eine Mensa geplant Warum die Schule in Kripp um zwei Räume wächst

Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (parteilos) war gekommen, um sich den Erweiterungsbau anzuschauen, zudem besprach er mit Schulleiterin Rheindorf den sich abzeichnenden weiteren Raumbedarf. Bereits im Januar hatte das Stadtoberhaupt erklärt: „Ein Schwerpunkt liegt auch weiterhin auf unseren Bildungseinrichtungen. An der Grundschule in Kripp wird jetzt ein Anbau mit zwei weiteren Klassenräumen fertiggestellt. Für die Grundschule Oberwinter wird ein Erweiterungsbau geplant, der in 2024 errichtet werden soll. An den Grundschulen und auch an der Integrierten Gesamtschule Remagen (IGS) werden in diesem und im nächsten Jahr Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt. Hierzu zählen beispielsweise die Entsiegelung von Flächen, eine stärkere Beschattung sowie grüne Klassenzimmer.“ Am Beispiel Kripp konnte Ingendahl feststellen, dass dies keine leeren Worthülsen waren. Nun soll die weitere Begrünung der Außenflächen in Angriff genommen werden.