Vorfall in Remagen-Kripp : Staatsanwalt lobt Belohnung nach Fund von Schwerverletztem aus

Der 25-Jährige wurde schwer verletzt. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Remagen-Kripp Auf dem Nachhauseweg nach einer Feier ist ein Mann in Remagen-Kripp schwer verletzt worden. Für die Polizei sind viele Fragen offen. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Belohnung für Hinweise ausgelobt.



Die Polizei in Remagen ermittelt nach einer Gewalttat im Ortsteil Kripp, die sich bereits im April ereignet hat. Da aber noch viele Fragen offen sind, wenden die Ermittler sich nun an die breite Öffentlichkeit und loben sogar eine Belohnung aus. In der Nacht zum 3. April fanden Zeugen einen bewusstlosen und schwer verletzten Mann auf der Straße liegend im Bereich Rosenstraße/Mittelstraße in Kripp. Der 25-Jährige hatte zuvor eine private Feier verlassen und war zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Gegen 0.50 Uhr fanden ihn die Zeugen.

“Aufgrund der bislang getätigten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Verletzungen durch Fremdeinwirkung beigebracht wurden“, so die Polizei am Dienstag. Allerdings sei noch unklar, ob es sich um einen tätlichen Angriff oder einen Verkehrsunfall gehandelt hat. Aus diesem Grund sucht die Polizei dringend nach Zeugen und fragt, wer in der Tatnacht am 3. April verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rosenstraße und der Mittelstraße in Remagen-Kripp gemacht hat.