Positive Zahlen : Remagen legt ausgeglichenen Haushalt für 2022 vor

35,53 Millionen Euro will Remagen 2022 aus verschiedenen Quellen einnehmen, 35,4 Millionen sollen ausgegeben werden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Remagen Die Stadt Remagen legt für das Jahr 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vor. Anstehende Investitionen machen aber einen Anstieg der Verschuldung erforderlich.



Die Stadt Remagen steigt bereits jetzt in die Finanzplanung für das Jahr 2022 ein. Dem Haupt- und Finanzausschuss wurde nun der Etatplanentwurf vorgelegt. Üblicherweise werden die Haushaltspläne in anderen Städten und Gemeinden erst Mitte November oder Dezember, oftmals gar zu Beginn eines Jahres in die politischen Gremien eingebracht. Einmal mehr hat der Remagener Kämmerer der Stadt ein Zahlenwerk präsentiert, das zum Ende des kommenden Jahres einen Überschuss vorsieht.

35,53 Millionen Euro will die Römerstadt in 2022 aus verschiedenen Quellen einnehmen, 35,4 Millionen sollen ausgegeben werden. Für Investitionen sind Kredite in Höhe von 3,6 Millionen Euro vorgesehen. Dank eines stattlichen, in den vergangenen Jahren stetig angewachsenen Eigenkapitals kann man sich die Kreditaufnahme durchaus auch leisten. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals wird zum Jahresende bei rund 43,7 Millionen Euro liegen – eine Steigerung um 14 Millionen im Vergleich zum Jahre 2009, als die sogenannte Bilanzpflicht der Gemeinden („Doppik“) eingeführt wurde.

Überschüsse seit 2017

Seit 2017 erzielt die Stadt Remagen trotz vieler äußerer Widrigkeiten regelmäßig Überschüsse. Vor vier Jahren waren es 3,3 Millionen, 2018 dann 2,3 Millionen, 2019 kam man im Rathaus gar auf 4,8 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es schließlich – Corona zum Trotz – knapp 3,6 Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnet man in der Kämmerei mit einem Überschuss von rund einer halben Million.

Grund für diese positiven Zahlen dürften in erster Linie die in Remagen traditionsgemäß sehr zurückhaltenden Schätzungen hinsichtlich des Steueraufkommens. So werden beispielsweise die starken Konjunkturschwankungen ausgesetzten Gewerbesteuern stets niedrig taxiert. Stadtkämmerer Marc Göttlicher hat aus dieser Steuerquelle 7,6 Millionen Euro im Haushalt angesetzt – in den Vorjahren waren im Ist-Ergebnis weitaus höhere Erträge erzielt worden. Defensiv wird auch der dem Kommunen zustehende Anteil an der Einkommensteuer taxiert. Im Haushalt für das kommende Jahr liegt er bei 8,6 Millionen Euro. An Grundsteuern erhofft man sich in Remagen ein Aufkommen von 2,1 Millionen Euro. Die vom Land erwarteten Schlüsselzuweisungen werden indes mit 2,3 Millionen Euro angegeben. Dieser Betrag orientiert sich an der Steuer- und Umlagekraft einer Kommune. Je besser eine Stadt finanziell aufgestellt ist, desto geringer fällt die Zuweisung aus.

Personalkosten in Höhe von 12,3 Millionen Euro

Die dicksten Ausgabeposten bleiben die Personalaufwendungen sowie die Kreisumlage. Beim Rathauspersonal wird mit Kosten in Höhe von 12,3 Millionen Euro ausgegangen (2021: 11,9 Millionen), bei der Kreisumlage wird es wohl eine Erhöhung von 8,8 Millionen auf 9,7 Millionen Euro geben, falls der vom Kreistag zu beschließende Umlagesatz stabil bleibt.