Mann bewusstlos auf Straße gefunden : Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags in Remagen

Update Remagen Ein 25-Jähriger ist Anfang April in Remagen bewusstlos und schwer verletzt auf der Straße zurückgelassen worden. Der Mann hatte schwere Schädelverletzungen. Die Polizei hat nun ein Verfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Nachdem am ersten April-Wochenende ein 25-jähriger Mann bewusstlos auf der Straße in Remagen gefunden wurde, ermittelt eine Mordkommission nun wegen versuchten Totschlags. Der 25-Jährige war in der Nacht auf Sonntag, 3. April, in Remagen mutmaßlich durch stumpfe Gewalteinwirkung schwer verletzt worden. Der junge Mann wurde kurz nach 1 Uhr nachts bewusstlos von der Polizei aufgefunden. Die Einsatzkräfte waren zuvor alarmiert worden, nachdem eine blutüberströmte Person mitten auf einer Straße liegend gemeldet worden war. Wie die Polizei mitteilte, stellte sie schwere Schädelverletzungen bei dem Mann fest. Die Polizei geht von Gewalteinwirkung aus. Der Verletzte wurde nach Eintreffen der Einsatzkräfte umgehend intensivmedizinisch versorgt.