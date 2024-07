Unfall bei Remagen Rollerfahrer wird von Brohltalbahn erfasst und stirbt

In Burgbrohl bei Remagen ist ein 62-jähriger Mann von der Brohltalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Dienstag gegen 12 Uhr mit seinem Roller über den Bahnübergang in Burgbrohl gefahren, als der Zug mit ihm zusammenstieß, teilte die Polizei mit. Der Bahnübergang sei mit einem Andreaskreuz und einer Ampel ausgezeichnet, hieß es weiter.